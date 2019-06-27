Тюмень, 27 июня, 2019, 09:32 — ИА Регнум. В Тюменской области в первом квартале 2019 года на 4,4% вырос объём производства продукции сельского хозяйства к уровню первого квартала 2018 года. В основном успехи наблюдаются в животноводстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Тюменьстата.

Михаил Клодт. Три коровы

В сельскохозяйственных организациях на конец апреля 2019 года по сравнению с соответствующей датой 2018 года увеличилось поголовье свиней на 7,8%, птицы — на 5,2%, овец и коз — на 2,2%, коров — на 1%.

Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе — апреле 2019 года составили 2 405 килограммов (в первом квартале 2018 года — 2 232 кг). На 10% увеличилась яйценоскость кур-несушек.