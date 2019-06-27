Токио, 27 июня, 2019, 09:24 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Японии Таро Коно накануне, 26 июня, провёл телефонный разговор с главой МИД Китая Ван И, в ходе которого стороны обсудили участие председателя КНР Си Цзиньпина в саммите G20 в Осаке. Об этом сообщает Nikkei.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ и Си Цзиньпин

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Отмечается, что участие председателя КНР в саммите G20 имеет очень важное значение для улучшения китайско-японских отношений и расширения практического сотрудничества.

Китайский министр выразил надежду на то, что стороны обеспечат успешное проведение всех запланированных мероприятия.

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Как сообщало ИА REGNUM, саммит G-20 пройдёт в японском городе Осаке с 27 по 29 июня. Участие в работе 14-й встречи «Большой двадцатки» примет председатель КНР Си Цзиньпин. Соответствующее приглашение он получил от премьер-министр Японии Синдзо Абэ.