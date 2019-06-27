Ульяновск, 27 июня, 2019, 09:22 — ИА Регнум. В Ульяновской области вступил в законную силу приговор в отношении бывшего заместителя начальника Главного управления МЧС по региону, которого обвиняли в получении взятки в виде топливной карты. Он получил условный срок и более 1 млн рублей штрафа, сообщает областное следственное управление СКР.

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Речь идёт об уголовном деле полковника, бывшего замначальника — начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного регионального управления МЧС. Следствием и судом установлено, что 18 июля 2018 года злоумышленник через посредника получил взятку в виде топливной карты «за неприменение максимальных штрафных санкций» в отношении сотрудников Управления федеральной почтовой связи за нарушения противопожарной безопасности.

«Предметом взятки стала топливная карта на приобретение бензина стоимостью 43 500 рублей», — говорят в ведомстве.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в значительном размере»). Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно и 1 млн 87,5 тыс. рублей штрафа с лишением права занимать должности в органах власти, государственных и муниципальных учреждениях сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прокуратуре Ульяновской области отмечали, что не согласны с чрезмерно «мягким приговором». Гособвинение настаивало на назначении наказания в виде четырех лет колонии со штрафом в доход государства в размере 1 млн 125 тыс. рублей с лишением указанного права сроком на 2,5 года.