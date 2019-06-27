Киев, 27 июня, 2019, 09:22 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский показал свою неподготовленность, заявив президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Украина не будет вести переговоры с «сепаратистами», считает политолог Дмитрий Джангиров. Об этом он заявил 26 июня в эфире телеканала Ukrlife.tv.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Это вопрос терминологии… Террористы, боевики, наёмники… есть перечень [других] терминов… А если ты людей называешь сепаратистами… а с кем ты будешь вести переговоры о восстановлении целостности страны? Конечно же, с сепаратистами, с теми, кто отделились», — прокомментировал Джангиров.

Политолог добавил, что подобные нюансы важны, поскольку дипломатия — это прежде всего форма, а затем — содержание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время встречи с Макроном Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоров с «сепаратистами», а намерена и дальше работать «в Минском формате».

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