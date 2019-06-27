Москва, 27 июня, 2019, 09:16 — ИА Регнум. С 24 по 26 июня в Совете Федерации Федерального Собрания РФ проходили Дни Красноярского края. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подвела итоги рабочих форматов.

Вадим Кофман, krskstate.ru
Дни Красноярского края в Совете Федерации

Она поблагодарила руководство региона и участников делегации «за такую основательную подготовку Дней Красноярского края» в Совфеде.

«Красноярский край играет огромную роль в экономическом и социальном развитии России. Это территория динамично развивающейся экономики и амбициозных проектов. И проведение таких крупных и не совсем стандартных форматов работы даёт возможность ознакомиться с ними более детально».
Валентина Матвиенко

Уточняется, что по итогам работы было подготовлено постановление Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Красноярского края».

По словам красноярского губернатора Александра Усса, в итоговом постановлении нашли своё отражение практически все предложения, подготовленные правительством края для рассмотрения на комитетах Совфеда.

Усс рассказал, что в проекте постановления значатся вопросы поддержки социальной сферы, реконструкции объектов культуры, создания детской многопрофильной больницы.

«Нам очень важно также решить вопрос оздоровления финансовой ситуации в крае, получить федеральную поддержку в этом направлении, ну и, конечно же, по такому перспективному проекту, как «Енисейская Сибирь». Он может быть эффективно реализован только совместно с федеральными органами власти».
Александр Усс

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Добавим, 26 июня в рамках заседания Совета Федерации состоялся «Час субъекта Российской Федерации». Выступая, Александр Усс отметил, что основа динамичного развития края — это крупные инвестиционные проекты:

«Ежегодно в экономику региона поступает более 420 млрд рублей инвестиций, при этом за последние 10 лет их объём увеличился в 1,5 раза».

Особый акцент глава региона сделал на лесопромышленном комплексе края. По его словам, необходимо увеличить финансирование деятельности по выполнению переданных краю полномочий в сфере лесных отношений.

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«Обслуживая более 10% площади лесного фонда страны, регион получает лишь 4% от общего объёма выделяемых на эти цели субвенций. И это не нормально. Особого внимания требует задача декриминализации отрасли. Мы предлагаем внести ряд изменений в федеральное законодательство. Это и иное регулирование деятельности пунктов приёма, переработки и отгрузки древесины, и использование электронных защищённых сопроводительных документов, и внедрение института производственного лесного контроля и многое другое».
Александр Усс

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в мэрии Красноярска, одной из главных тем в Совете Федерации стала тема улучшения экологии в краевой столице.

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Отдельно губернатор выделил задачу по сокращению выбросов городского транспорта в Красноярске.

«Здесь, помимо долгосрочного проекта строительства красноярского метрополитена, поддержки федерального бюджета требует оперативный план модернизации транспортной инфраструктуры, где предусмотрено обновление состава общественного транспорта, внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением, развитие улично-дорожной сети»
Александр Усс

Напомним, Дни Красноярского края в Совете Федерации проходили с 24 по 26 июня. Мероприятия были приурочены к 85-летию со дня образования региона. В состав делегации вошли красноярские министры, депутаты, руководители предприятий и организаций.