Москва, 27 июня, 2019, 09:16 — ИА Регнум. С 24 по 26 июня в Совете Федерации Федерального Собрания РФ проходили Дни Красноярского края. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подвела итоги рабочих форматов.

Вадим Кофман, krskstate.ru Дни Красноярского края в Совете Федерации

Она поблагодарила руководство региона и участников делегации «за такую основательную подготовку Дней Красноярского края» в Совфеде.

Валентина Матвиенко «Красноярский край играет огромную роль в экономическом и социальном развитии России. Это территория динамично развивающейся экономики и амбициозных проектов. И проведение таких крупных и не совсем стандартных форматов работы даёт возможность ознакомиться с ними более детально».

Уточняется, что по итогам работы было подготовлено постановление Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Красноярского края».

По словам красноярского губернатора Александра Усса, в итоговом постановлении нашли своё отражение практически все предложения, подготовленные правительством края для рассмотрения на комитетах Совфеда.

Усс рассказал, что в проекте постановления значатся вопросы поддержки социальной сферы, реконструкции объектов культуры, создания детской многопрофильной больницы.

Александр Усс «Нам очень важно также решить вопрос оздоровления финансовой ситуации в крае, получить федеральную поддержку в этом направлении, ну и, конечно же, по такому перспективному проекту, как «Енисейская Сибирь». Он может быть эффективно реализован только совместно с федеральными органами власти».

Читайте также: Медведев одобрил проект «Енисейская Сибирь»

Добавим, 26 июня в рамках заседания Совета Федерации состоялся «Час субъекта Российской Федерации». Выступая, Александр Усс отметил, что основа динамичного развития края — это крупные инвестиционные проекты:

«Ежегодно в экономику региона поступает более 420 млрд рублей инвестиций, при этом за последние 10 лет их объём увеличился в 1,5 раза».

Особый акцент глава региона сделал на лесопромышленном комплексе края. По его словам, необходимо увеличить финансирование деятельности по выполнению переданных краю полномочий в сфере лесных отношений.

Читайте также: В Красноярском крае — скандал: лес «утекает», губернатор «обескуражен»

Читайте также: «Лесной» скандал в Красноярском крае: власти ждут выводов прокуратуры

Александр Усс «Обслуживая более 10% площади лесного фонда страны, регион получает лишь 4% от общего объёма выделяемых на эти цели субвенций. И это не нормально. Особого внимания требует задача декриминализации отрасли. Мы предлагаем внести ряд изменений в федеральное законодательство. Это и иное регулирование деятельности пунктов приёма, переработки и отгрузки древесины, и использование электронных защищённых сопроводительных документов, и внедрение института производственного лесного контроля и многое другое».

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в мэрии Красноярска, одной из главных тем в Совете Федерации стала тема улучшения экологии в краевой столице.

Читайте также: Красноярску обещают десятки миллиардов рублей на улучшение экологии

Отдельно губернатор выделил задачу по сокращению выбросов городского транспорта в Красноярске.

Александр Усс «Здесь, помимо долгосрочного проекта строительства красноярского метрополитена, поддержки федерального бюджета требует оперативный план модернизации транспортной инфраструктуры, где предусмотрено обновление состава общественного транспорта, внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением, развитие улично-дорожной сети»

Напомним, Дни Красноярского края в Совете Федерации проходили с 24 по 26 июня. Мероприятия были приурочены к 85-летию со дня образования региона. В состав делегации вошли красноярские министры, депутаты, руководители предприятий и организаций.