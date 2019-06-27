Лиссабон, 27 июня, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Нападающий «Бенфики» Жоау Фелиш перешёл в мадридский «Атлетико». Об этом сообщается на сайте португальского клуба.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Отмечается, что «Атлетико» заплатит за 19-летнего форварда €126 млн. Этот трансфер стал самым дорогим в истории мадридского клуба.

В сезоне 2018/19 Фелиш сыграл в 43 матчах за клуб, в которых забил 20 голов и отдал 11 результативных передач. В составе сборной Португалии он провёл один матч.

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