Чебоксары, 27 июня, 2019, 09:05 — ИА Регнум. В Чувашии вводятся ограничения на охоту. Три года в республике нельзя будет охотиться на глухарей, барсуков и сурков. Власти таким образом пытаются «способствовать увеличению численности названных особей». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Чувашии Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Василий Перов. Охотники на привале. 1871

С 15 июля 2019 года по 15 апреля 2021 года на территории Чувашии вводятся ограничения в части охоты: будет запрещено охотиться на глухарей и барсуков в закрепленных охотничьих угодьях и общедоступных охотничьих угодьях, а на сурков — в общедоступных охотничьих угодьях. Действие постановления не распространяется на охотничьи ресурсы, находящиеся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

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В минприроды республики поясняют, что за трёхлетний период запрета охоты, установленный в 2016 году, численность глухаря увеличилась с 655 до 670 особей, барсука — с 200 до 258. На общедоступных охотничьих угодьях численность сурка выросла с 255 до 266.

«Численность сурка на территории закрепленных охотничьих угодий, несмотря на осуществление охоты, остается стабильной. Общий ее рост в целом по Чувашской Республике за трехлетний период запрета охоты произошел за счет прироста на территориях особо охраняемых природных территорий и общедоступных охотничьих угодий. К концу 2017 года большая часть общедоступных охотничьих угодий, на территории которых имеются устойчивые колонии сурка, по результатам аукционов перешла в категорию закрепленных охотничьих угодий. На территории оставшихся общедоступных охотничьих угодий колонии сурка малочисленны и их промысел, по рекомендациям научных организаций, нецелесообразен.

Министерство природных ресурсов Чувашии. При имеющемся количестве токующих самцов глухаря на охваченных учетом токах также не рекомендуется осуществление охоты».

В ведомстве ссылаются на то, что трёхлетний период запрета охоты позволит проанализировать динамику изменения численности барсука и глухаря на всей территории республики, а также сурка — на общедоступных охотничьих угодьях.

«В случае прироста численности барсука, глухаря и сурка за период запреты охоты появится возможность открыть охоту на указанные виды особей», — говорят чиновники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии увеличивают квоты на добычу волков, которых по «нормативу» вдвое больше. В результате не растёт численность копытных животных. Следуя примеру Нижегородской, Костромской и Псковской областей, в республике решили радикально изменить пропорции установленных квот.