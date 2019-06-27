Токио, 27 июня, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду, что лидеры G20 на саммите в Осаке смогут договориться о важности свободной торговли. Об этом Абэ заявил 27 июня журналистам.

Синдзо Абэ

Он также надеется, что предстоящий саммит пошлет мощный сигнал о важности создания правил цифровой экономики, экологических проблем и повышения роли женщин в обществе. Лидеры стран G20 должны сконцентрироваться на поиске точек соприкосновения, добавил Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит G20 пройдет в Осаке с 28 по 29 июня. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа запланированы на 28 июня, после того как состоится первое заседание саммита G20. Среди тем, которые лидеры России и США намерены обсуждать, ситуация в Сирии и на Украине.

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