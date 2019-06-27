Белгород, 27 июня, 2019, 09:00 — ИА Регнум. Белгородский государственный национальный исследовательский университет (БелГУ) реализует проект реинжиниринга образовательных программ, в частности, это касается подготовки специалистов для агропромышленного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

(сс) Владимир Лобачев Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Вопрос рассматривался на заседании Общественного совета при ректоре БелГУ накануне. Отмечая важность обсуждаемой темы, руководитель вуза Олег Полухин отметил, что в связи с началом реализации в этом году программы научно-образовательного центра «Инновационные решения в АПК» университету необходимо провести модернизацию и внедрение новых образовательных программ для достижения максимальной эффективности в подготовке специалистов.

В свою очередь директор департамента образовательной политики БелГУ Александр Немцев сообщил о запуске в университете проекта реинжиниринга образовательных программ. Необходимость провести модернизацию образовательных программ он объяснил вступлением в силу новых стандартов ФГОС 3 ++, которые требуют другого подхода к обучению.

«Новые стандарты в большей степени ориентированы на практическое обучение, а значит, на работодателей. В настоящее время в каждом институте созданы рабочие группы, которые вносят свои предложения. Мы проводим работу, чтобы в соответствии с новой нормативной базой подготовить все образовательные программы», — сообщил он.

По словам выступающего, в университете сегодня реализуется 361 программа. В феврале этого года был запущен проект реинжиниринга образовательных программ, который нацелен на соблюдение преемственности в программах СПО — бакалавриата — магистратуры — аспирантуры, а результат усвоения дисциплин носит чёткий измеримый характер. На сегодняшний день в НИУ «БелГУ» утверждено более сорока самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов на основе ФГОС 3++. В ходе обсуждения были высказаны предложения по использованию модульного построения программ, а также обязательному учёту мнения работодателей.

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