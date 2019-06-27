Иркутск, 27 июня, 2019, 08:59 — ИА Регнум. Десятки пожарных и 20 единиц техники задействованы сейчас на тушении серьёзного пожара, случившегося в кафе, расположенном в цокольном этаже семиэтажного жилого дома по улице Култукской в Иркутске. Спасены более 50 человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

МЧС РФ Пожар в одном из иркутских кафе

По данным спасателей, причиной возгорания стало разлитое масло в кухне в кафе на площади шести квадратных метров. Но пламя быстро поднялось по электрическому кабелю, находящемуся в технологической шахте. Миновав семь этажей, оно перекинулось на кровлю здания.

МЧС РФ Иркутск. Пожар начался в помещении кафе, расположенном в цокольном этаже здания

ГУ МЧС по Иркутской области «До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 40 человек. Поскольку подъезд стремительно заполнялся дымом, пожарным пришлось обойти все квартиры семи этажей (в утренние часы многие жильцы еще спали). Не создавая панику, используя средства защиты органов дыхания, из задымленного подъезда по лестничному маршу спасатели вывели 50 человек. По автолестнице с третьего и четвертого этажей были спасены еще шесть человек, в числе которых трое детей».

По признанию руководителя тушения пожара Виталия Тряпичкина, для того, чтобы проникнуть внутрь и произвести разведку, пожарным пришлось тратить драгоценные силы и время, ведь планировка здания очень сложная и пристроенные элементы не имеют прямого доступа.

В настоящее время тушение пожара продолжается. Огнеборцам удалось локализовать возгорание на площади 350 квадратных метров. Любопытно, что кафе, по данным спасателей, было закрыто. Что послужило причиной воспламенения масляной жидкости, предстоит выяснить специалистам.