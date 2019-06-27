Вашингтон, 27 июня, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Альбом Брэдли Купера и Леди Гаги «Звезда родилась» (A Star Is Born), являющийся саундтреком одноимённого фильма, разошелся по миру в количестве 6 млн копий. Об этом 26 июня сообщил журнал Variety.

Цитата из к/ф «Звезда родилась». реж. Брэдли Купер. 2018. США Музыканты

Издание отмечает, что пластинка стала дважды платиновой в США. Кроме того, она заняла первое место в мировом рейтинге продаж музыкальных альбомов 2019 года.

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Напомним, альбом был выпущен в 2018 году звукозаписывающей студией Interscope Records. Главный сингл альбома «Shallow», в создании которого приняли участие Леди Гага, Марк Ронсон, Энтони Россомандо и Эндрю Уайат получил премию «Оскар 2019» в номинации «Лучшая песня к фильму» (Original Song).