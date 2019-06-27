Астана, 27 июня, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Среднемесячная заработная плата в сфере здравоохранения и социальных услуг в Казахстане по итогам первого квартала 2019 года составила 115 795 тенге ($305,5), что на 13,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 27 июня сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Александр Романычев. Сельский врач. 1987

С учетом инфляции размер заработной платы работников здравоохранения вырос на 8,4%. Заработные платы в сфере больничных организаций выросли на 14,2%, до 117 412 тенге ($309,7), в сфере стоматологической практики — на 13,6%, до 116 849 тенге ($308), в сфере деятельности по охране здоровья — на 11,9%, до 125 575 тенге ($331).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Казахстана планирует повысить заработную плату работникам здравоохранения до 30% к 1 июля 2019 года. Соответствующее поручение дал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 27 февраля 2019 года на очередном съезде партии «Нур Отан».