Александрия, Египет, 27 июня, 2019, 08:27 — ИА Регнум. Сборная Нигерии одержала победу над командой Гвинеи в матче группового этапа Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбольный мяч

В составе сборной Нигерии единственный гол забил защитник Кеннет Омеруо на 73-й минуте матча.

На сегодняшний день сборная Нигерии набрала шесть очков и идёт на первом месте в группе. Сборная Гвинеи занимает третье место с одним очком.

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