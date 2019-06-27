Каир, 27 июня, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Сборная Египта одержала победу над командой ДР Конго в матче группового этапа Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Мохаммед Салах

В составе сборной Египта голы забили полузащитник Ахмед Эль-Мухамади и нападающий Мохамед Салах.

На сегодняшний день сборная Египта набрала шесть очков и идёт на первом месте в группе. Сборная ДР Конго занимает четвёртое место без набранных очков.

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