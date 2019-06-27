Гол Салаха помог сборной Египта обыграть ДР Конго
Каир, 27 июня, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Сборная Египта одержала победу над командой ДР Конго в матче группового этапа Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Мохаммед Салах
В составе сборной Египта голы забили полузащитник Ахмед Эль-Мухамади и нападающий Мохамед Салах.
На сегодняшний день сборная Египта набрала шесть очков и идёт на первом месте в группе. Сборная ДР Конго занимает четвёртое место без набранных очков.
Читайте также: Сборные Ганы и Бенина сыграли вничью на Кубке африканских наций