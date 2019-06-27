Москва, 27 июня, 2019, 08:23 — ИА Регнум. За первые пять месяцев 2019 года в России было продано 161,5 тыс. единиц легкой коммерческой техники с пробегом, что на 0,3% меньше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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При этом лидирует в этом сегменте рынка техника Горьковского автозавода. За период с января по май 2019 года было перепродано 37,4 тыс. моделей GAZ 3302, что на 4,2% меньше, чем за тот же период 2018 года.

Второе место по перепродажам занимает GAZ Gazelle Next. Показатели этой модели за отчетный период выросли на 42,2% и составили 7,7 тыс. машин.

Среди иномарок лидирует — американский Ford Transit, который находится на третьем месте рейтинга с показателем в 7,5 тыс. авто.

Далее следуют автомобили: GAZ 3221 (7,3 тыс. шт.; — 3,3%), GAZ 2705 (6,8 тыс. шт.; — 6,3%) и УАЗ 3909 (6,3 тыс. шт.; — 10,4%), немецкий Volkswagen Transporter (4,6 тыс. шт.; — 3,9 тыс. шт.), GAZ 2752 (4,2 тыс. шт.; — 0,3%), итальянский Fiat Ducato (3,6 тыс. шт.; — 4,2%) и японский Nissan Serena/Vanette (3,6 тыс. шт.; — 7,6%).

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