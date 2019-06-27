Чебоксары, 27 июня, 2019, 08:18 — ИА Регнум. Ситуация с предоставлением земельных участков в чувашском Ядрине, где многодетным предоставили участки с «лесом и капитальными строениями». Главе городской администрации прокурором района внесено представление «об устранении выявленных нарушений», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Ядрин

В надзорном ведомстве напоминают, что земельные участки предоставляются многодетным семьям в собственности бесплатно, «исходя из наличия земельных участков, не занятых зданиями, сооружениями и не обременённых правами третьих лиц». В то же время прокурорская проверка показала, что администрацией города спорные участки, вызвавшие возмущение многодетных семей, не соответствуют требованиям закона. По результатам проверки главе администрации Ядрина «внесено представление об устранении выявленных нарушений», говорится в документе.

Отметим, что ранее разразился скандал в Ядрине. Зампредседателя комитета Госсовета Чувашии Александр Андреев (КПРФ) заявлял, что в городе многодетным семьям пытаются отдать «участки с лесом и капитальными строениями», даже с ведущей к ним единственной дорогой: к примеру, бывшее здание овощехранилища занимает три предлагаемых участка, а некоторым выделили участки, занимающие грунтовую дорогую. Администрация предложила многодетным матерям самостоятельно очистить участки от насаждений и от строений.

По данным минюста Чувашии, на 1 июня 2019 года участки бесплатно получили более 7,8 тыс. многодетных семей, в то же время на учёте состояли 13,5 тыс. семей.