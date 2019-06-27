Сеул, 27 июня, 2019, 08:14 — ИА Регнум. Ожидается, что в 2019 году в Южной Корее сократится население в десяти городах. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Сеул

Согласно прогнозам, к концу 2019 года общая численность населения страны составит 51,79 млн человек, что на 0,2% больше, чем в 2018 году.

Предполагается, что к 2028 году население страны увеличится до 51,94 млн человек, однако начиная с 2029 года начнет стремительно сокращаться.

Известно, что в этом году население Сеула уже сократилось на 0,44%, Пусана — на 0,81%, Тэгу — на 0,71%, Тэджона — на 0,6%, Ульсана — на 0,69%, провинции Канвондо — на 0,28%, Чолла-Пукто — на 0,93%, Чолла-Намдо — на 0,97%, Кёнсан-Пукто — на 0,36%.

Кроме того, численность населения Пусана сокращается с 1996 года, Сеула — с 2010 года, Тэгу — с 2012 года, Тэджона — с 2015 года. Однако численность населения в провинции Чолла-Пукто, Чолла-Намдо, Кёнсан-Пукто и городе Ульсане начала сокращаться только с 2017 года.

Как предполагают специалисты, численность населения провинции Канвондо начнет сокращаться с 2035 года, города Инчхона — с 2036 года, провинций Кёнгидо и Чхунчхон-Пукто — с 2037 года, провинции Чхунчхон-Намдо — с 2040 года.

Известно, что в 2017 году население Сеула составило 9,77 млн человек, в 2019 году сократилось до 9,66 млн человек, к 2047 сократится до 8,32 млн человек. В провинции Кёнгидо в 2017 году численность населения составила 12,79 млн человек, в 2019 году увеличилась до 13,23 млн человек, к 2036 году увеличится до 14,45 млн человек, однако к 2047 году упадет до 13,99 млн человек.