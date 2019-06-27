Пекин, 27 июня, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и Китай могут объявить о перемирии в торговой войне во время саммита G20 в японской Осаке, сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники.

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По данным издания, Вашингтон и Пекин готовы возобновить переговорный процесс для урегулирования возникших разногласий. Соглашение также поможет избежать новых ограничительных мер США в отношении КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источник в Белом доме сообщил, что президент США Дональд Трамп согласен на любой результат переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, американского лидера устраивает и отсутствие торговой сделки между странами.

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