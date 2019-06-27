Петропавловск-Камчатский, 27 июня, 2019, 07:49 — ИА Регнум. На Камчатке по тревоге были подняты подразделения зенитно-ракетного полка и после продолжительного марша боевые расчёты выполнили стрельбу по условному противнику, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

Mil.ru Пуск зенитной ракеты

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Поднятые по тревоге подразделения зенитно-ракетных войск выдвинулись в район боевого применения, в учебных целях маршрут преодолевался в средствах индивидуальной защиты — так как по условиям учений марш проходил по местности, подвергшейся заражению оружием массового поражения.

В движении зенитно-ракетные комплексы С-400 охранялись боевыми машинами ближнего действия «Панцирь-1С», которые обнаружили и сбили дрон, с помощью которого условные диверсанты пытались отследить движение военной колонны. Для маскировки расположения машин на новых боевых позициях, специалистами РХБЗ были применены дымовые машины, которые обеспечили требуемую скрытность. Противодиверсионные подразделения отработали борьбу с диверсантами противника.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня во Владивостоке открывается «дальневосточная часть» международного военно-технического форума «Армия-2019», в ходе которого на нескольких площадках будут продемонстрированы образцы современного вооружения и военной техники, находящейся в штате воинских частей, дислоцированных в Приморье. Так же будут открыты для посещения корабли Тихоокеанского флота.