Мадрид, 27 июня, 2019, 07:40 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель отказался принимать полномочия депутата Европейского парламента и продолжит возглавлять внешнеполитическое ведомство. Об этом политик заявил 26 июня, пишет газета El Pais.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Жозеп Боррель

«Нынешние политические обстоятельства, как в Испании, так и в Европе, заставили президента правительства и меня самого думать, что было бы неразумно оставлять вакантной должность министра иностранных дел в течение неопределенного периода времени. (…) Я более полезен в качестве министра, чем в Европейском парламенте, который уходит на каникулы через четыре дня», — сказал Боррель.

26 мая Испанская социалистическая рабочая партия, список которой возглавлял Боррель, выиграла выборы в Европейский парламент в Испании. За месяц до этого состоялись выборы в парламент Испании, в настоящее время в стране продолжается процесс формирования правительства.

72-летний Боррель занимает должность министра иностранных дел Испании с июня 2018 года, а в 2004—2007 годах он был председателем Европейского парламента.