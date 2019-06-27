Якутск, 27 июня, 2019, 09:00 — ИА Регнум. Министерство развития Дальнего Востока напрасно прирастили Забайкальским краем, Бурятией и Арктикой, оно работало неэффективно и без них. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук Юрий Данилов, комментируя заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что это ведомство не может сделать рывок в развитии региона и всё больше походит на «совнархоз».

Minvr.ru Флаг Минвостокразвития России

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«Министерство Дальнего Востока, которое недавно и Арктикой приросло, сейчас не пинает только ленивый, — считает эксперт. — Несуразность этого правительственного органа стала понятна уже после принятия программы развития Дальневосточного региона и Забайкальского края. Это было сродни породнению тигра с овцой. Поэтому эта программа оказалась самой неэффективной из всех госпрограмм».

Ещё большей нелепостью Юрий Данилов назвал попытку «пришить» Дальневосточному региону Арктическую зону России, границы которой до сих пор не определены и не обоснованы на фундаментальном научном уровне. Главной причиной того, что Валентина Матвиенко вдруг осознала бесполезность Минвостокразвития, эксперт назвал предстоящие выборы в Госдуму в 2021 году

Юрий Данилов «Прозрение» Матвиенко из разряда обострения политической борьбы на политическом олимпе в России».

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Валентина Матвиенко заявила, что Министерство развития Дальнего Востока и Арктики становится всё больше похоже на «совнархоз» и только «собирает заявки с регионов». По её мнению, у ведомства совершенно другая задача — обеспечить рывок в развитии Дальнего Востока, а не заниматься расчётами.

Валентина Матвиенко также констатировала, что на Дальнем Востоке никакого прорыва не видно, и сравнила его с Китаем, где города «растут как грибы» и «поезда на магнитной подушке не ходят, а летают по воздуху». Недовольна она и деятельностью главы Минвостокразвития Александра Козлова — «ощущение, что министерство выключили информационно».