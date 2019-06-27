Ханты-Мансийск, 27 июня, 2019, 07:36 — ИА Регнум. В Югре на услугу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в северной зоне установлен единый тариф. Он выше, чем тариф для южной зоны ХМАО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мусор

Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 21 июня 2019 № 48-нп «Об установлении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для акционерного общества «Югра-Экология» опубликован на сайте ведомства.

На услугу в северной зоне деятельности регионального оператора АО «Югра-Экология» установлен предельный единый тариф для населения — 697,51 руб./куб. м с учётом НДС.

Для южной зоны единый тариф для АО «Югра-Экология» был установлен 19 декабря 2018 года приказом № 132-нп Региональной службы по тарифам ХМАО и составляет для населения 747,01 руб./куб. м с учётом НДС.

Напомним, согласно территориальной схеме обращения с отходами Югры регион поделен на две зоны деятельности регионального оператора.