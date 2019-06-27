Луганск, 27 июня, 2019, 07:23 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня, заявили 27 июня в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

Под обстрелом оказались районы населённых пунктов Золотое-5, Калиново-Борщеватое, Логвиново и Нижнее Лозовое.

ВСУ применили вооружение БМП и гранатомёты АГС.

В результате обстрелов никто не пострадал, потерь среди гражданского населения не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее украинские силовики обстреляли из миномётов посёлок Фрунзе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня в районе Станицы Луганской началось разведение сил. Оно продлится около трёх дней.

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