ЛНР: ВСУ обстреляли четыре населённых пункта за сутки
Луганск, 27 июня, 2019, 07:23 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня, заявили 27 июня в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.
Под обстрелом оказались районы населённых пунктов Золотое-5, Калиново-Борщеватое, Логвиново и Нижнее Лозовое.
ВСУ применили вооружение БМП и гранатомёты АГС.
В результате обстрелов никто не пострадал, потерь среди гражданского населения не зафиксировано.
Напомним, сутками ранее украинские силовики обстреляли из миномётов посёлок Фрунзе.
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Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня в районе Станицы Луганской началось разведение сил. Оно продлится около трёх дней.
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