Посёлок городского типа Нижнеангарск, Бурятия, 27 июня, 2019, 07:08 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов держит на контроле ситуацию с авиапроисшествием в аэропорту Нижнеангарска, где совершил аварийную посадку пассажирский самолёт. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал пресс-секретарь главы Алексей Фишев.

Скриншот со страницы Алексея Фишева в «Фейсбуке» Авиакатастрофа в Бурятии

По его словам, в результате авиаинцидента 27 июня погибли двое пилотов, пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребёнок (по данным МЧС, спасены 44 человека). Семь человек получили ранения.

«Самолёт АН-24 авиакомпании «Ангара» вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск сегодня утром. После взлёта в воздухе отказал один из двигателей. По предварительной информации, при посадке самолёт выехал за пределы взлётно-посадочной полосы на 100 метров и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолёта», — сообщил Фишев.

По данным ряда сибирских массмедиа, Ан-24 выполнял рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск.

«Глава республики поручил оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим», — подытожил пресс-секретарь Цыденова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным республиканского главка МЧС, во время происшествия на борту находились 46 человек, в том числе четверо членов экипажа.

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