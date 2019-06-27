Приангарье накрыло паводком, подтоплены сотни домов
Нижнеудинск, Иркутская область, 27 июня, 2019, 06:33 — ИА Регнум. Жители ряда населённых пунктов в Иркутской области терпят бедствие из-за паводка, возникшего после затяжных дождей. Спасатели принимают десятки звонков от пострадавших. В Нижнеудинске и Нижнеудинском районе, а также в Тайшетском районе введен режим ЧС, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
Также вызывает беспокойство паводковая обстановка в муниципальных образованиях Тулунский и Зиминский, там действует режим повышенной готовности из-за повышения уровня воды в реках Кирей и Ока.
По состоянию на утро 27 июня в Нижнеудинске подтоплено 110 жилых домов. В Нижнеудинском районе в поселке Шумский — 76 приусадебных участков, в отдаленном населенном пункте Алыгджер — 30 жилых домов. В Тайшетском районе в поселке Сереброво в зоне подтопления находятся 23 жилых дома, в населенных пунктах Соляная — 321 дом, Талая — 51 приусадебный участок.
Угроза подтопления существует также в Тулузе, где в результате резкого подъема уровня воды на реке Ие существует угроза подтопления 887 домов. В настоящий момент уровень воды составляет 690 сантиметров при критических отметках в 700 сантиметров.
По словам Валентина Нелюбова, для оказания адресной помощи жителям населённого пункта Алыглжер Нижнеудинского района, отрезанных большой водой, из Красноярска вылетает вертолет Ми-8 МЧС России с 10 спасателями Сибирского регионального поисково-спасательного отряда на борту. Высадка группировки будет осуществляться путем беспарашютного десантирования.
Также на оперативном совещании принято решение об организации мобилизации в районах добровольцев и волонтеров, имеющих плавсредства и автомобили высокой проходимости для доставки в населенные пункты, отрезанные водой, продукты питания, воду и медикаменты, а так же оказания адресной помощи пострадавшему населению.
Напомним, паводковая обстановка в Иркутской области значительно осложнилась из-за проливных дождей. В частности, накануне, 26 июня, сообщалось о том, что близ поселка Сереброво Тайшетского района река Бирюса вышла из берегов и подтопила шесть приусадебных участков. Также пришлось эвакуировать более 300 детей из оздоровительного лагеря «Заря» близ города Нижнеудинска.