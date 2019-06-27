Нижнеудинск, Иркутская область, 27 июня, 2019, 06:33 — ИА Регнум. Жители ряда населённых пунктов в Иркутской области терпят бедствие из-за паводка, возникшего после затяжных дождей. Спасатели принимают десятки звонков от пострадавших. В Нижнеудинске и Нижнеудинском районе, а также в Тайшетском районе введен режим ЧС, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

ГУ МЧС РФ по Иркутской области Паводок в Приангарье

Также вызывает беспокойство паводковая обстановка в муниципальных образованиях Тулунский и Зиминский, там действует режим повышенной готовности из-за повышения уровня воды в реках Кирей и Ока.

По состоянию на утро 27 июня в Нижнеудинске подтоплено 110 жилых домов. В Нижнеудинском районе в поселке Шумский — 76 приусадебных участков, в отдаленном населенном пункте Алыгджер — 30 жилых домов. В Тайшетском районе в поселке Сереброво в зоне подтопления находятся 23 жилых дома, в населенных пунктах Соляная — 321 дом, Талая — 51 приусадебный участок.

Начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области генерал-майор Валентин Нелюбов «Ситуация действительно сложная. Каждый час в наш адрес поступают десятки звонков от местных жителей. Всем им оказывается адресная помощь, ни одно обращение не остается без внимания. Во всех поселениях подготовлены пункты временного размещения, однако от эвакуации жители отказываются, дома подтоплены по фундамент, угрозы жизни нет».

Угроза подтопления существует также в Тулузе, где в результате резкого подъема уровня воды на реке Ие существует угроза подтопления 887 домов. В настоящий момент уровень воды составляет 690 сантиметров при критических отметках в 700 сантиметров.

По словам Валентина Нелюбова, для оказания адресной помощи жителям населённого пункта Алыглжер Нижнеудинского района, отрезанных большой водой, из Красноярска вылетает вертолет Ми-8 МЧС России с 10 спасателями Сибирского регионального поисково-спасательного отряда на борту. Высадка группировки будет осуществляться путем беспарашютного десантирования.

Также на оперативном совещании принято решение об организации мобилизации в районах добровольцев и волонтеров, имеющих плавсредства и автомобили высокой проходимости для доставки в населенные пункты, отрезанные водой, продукты питания, воду и медикаменты, а так же оказания адресной помощи пострадавшему населению.

Напомним, паводковая обстановка в Иркутской области значительно осложнилась из-за проливных дождей. В частности, накануне, 26 июня, сообщалось о том, что близ поселка Сереброво Тайшетского района река Бирюса вышла из берегов и подтопила шесть приусадебных участков. Также пришлось эвакуировать более 300 детей из оздоровительного лагеря «Заря» близ города Нижнеудинска.