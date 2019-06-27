Лос-Анджелес, США, 27 июня, 2019, 05:42 — ИА Регнум. Американский актер Билли Драго скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщает портал The Variety.

Цитата из к/ф «Неприкосновенные». Реж. Брайан де Пальма. 1987. США Билли Драго

По информации издания, актёр умер 24 июня в Лос-Анджелесе. Причиной его смерти стали осложнения после инсульта.

Билли Драго (настоящее имя — Уильям Юджин Берроуз) известен по многочисленным второстепенным ролям маньяков, злодеев и убийц. Так, он появлялся в фильмах «Неприкасаемые» Брайана Де Пальмы, «Бледный всадник» Клинта Иствуда.

Кроме этого, Билли Драго отметился ролями в таких популярных сериалах, как «Зачарованные», «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», «Секретные материалы».