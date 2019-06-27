Казань, 27 июня, 2019, 05:41 — ИА Регнум. Депутаты Госсовета Татарии подготовили обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину «по вопросу продления срока, в течение которого некоммерческие организации, созданные гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, вправе осуществлять добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения указанных некоммерческих организаций без получения лицензии на пользование недрами». Проект письма пока не принят, но обнародован на сайте республиканского Госсовета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Безлицензионный период ограничен 1 января 2020 года, но депутаты из Татарии считают, что этого срока не хватит «на подготовку, восстановление, сбор документов для получения соответствующей лицензии» и просят продлить период ещё на два года.

«Уважаемый Вячеслав Викторович! Убедительно просим Вас рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство в части продления некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, прав осуществлять добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения указанных некоммерческих организаций до 1 января 2022 года без получения лицензии на пользование недрами», — говорится в проекте обращения.

К депутатам других регионов Госсовета РТ планируется обратится с просьбой о поддержке.

Напомним, в Татарии на сегодня насчитывается около 540 тыс. личных подсобных хозяйств. С 2017 года в республике реализуется программа инфраструктурного развития садовых и огороднических некоммерческих объединений граждан. С 2018 года стартовала программы по оказанию госпомощи садоводам, огородникам в виде субсидий на возмещение части затрат, связанных с ремонтом объектов внутренней инженерной инфраструктуры, расположенной на их территории.

Ещё одну законодательную инициативу, касающуюся садоводов, внёс республиканский депутат Валерий Власов. Он предложил установить в республике День садовода, отметив, что это станет вкладом в развитие садоводческого движения региона. Законопроект также пока на рассмотрении.