Анкоридж, США, 27 июня, 2019, 05:44 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп оценил дебаты потенциальных соперников на президентских выборах в 2020 году от Демократической партии как «скучные». Свое мнение о дебатах Трамп высказал в ходе своего выступления перед военнослужащими на базе на Аляске, сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Сейчас происходят крупные дебаты, они вот только начались. Я сделал свой выбор между ними и вами (военнослужащими — прим. ИА REGNUM ) в вашу пользу… Я думаю у них там дела идут очень плохо», — заявил Трамп.

Позднее, после посадки на самолет для вылета в Японию на саммит G20 Трамп коротко написал о дебатах на своей странице в Twitter: «СКУКОТИЩА». Затем, в интервью телеканалу Fox Business, Трамп снова назвал дебаты демократов скучными и посетовал на то, что вынужден их смотреть.

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Напомним, 26 июня в американском Майями (штат Флорида) стартовали теледебаты участников предвыборной гонки от Демократической партии США.