Курган, 27 июня, 2019, 06:38 — ИА Регнум. На территории Кургана активизировали свою деятельность люди, которые незаконно проводят поверку приборов учета воды. Свои неожиданные визиты в квартиры жителей столицы Зауралья они поясняют якобы окончанием срока межповерочного интервала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «ЭК «Восток».

Счётчик воды

Такие проверки сродни мошенничеству, отмечают в ресурсной организации. Цены на «услуги» визитёров завышены в несколько раз. Кроме того, сотрудники этих организаций при замене прибора учета самовольно снимают пломбы, установленные АО «ЭК «Восток», а это незаконно. Несанкционированный демонтаж прибора учёта воды может обернуться для граждан начислением платы за нелегитимное вмешательство в работу прибора учёта и безучётное потребление воды.

«Согласно действующему законодательству снимать пломбу с прибора учета могут только специалисты компании, с которой у потребителей заключен соответствующий договор. На территории Курганской области — это только АО «Энергосбытовая компания «Восток», — напоминают специалисты.

В АО «ЭК «Восток» напоминают: чтобы не попасться на уловки мошенников, гражданам достаточно знать, когда заканчивается срок поверки у прибора учёта воды. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области периодически орудуют лжегазовики и лжесотрудники противопожарной службы.