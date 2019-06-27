Туркестан, Казахстан, 27 июня, 2019, 07:14 — ИА Регнум. Пожар в городе Арыси Туркестанской области Казахстана полностью локализован. Об этом 26 июня заявил заместитель министра обороны республики Бахыт Курманбаев, сообщили в пресс-службе акимата (администрации) Туркестанской области.

Emer.gov.kz Аварийно-спасательные работы в Арыси

По его словам, саперы проверили и очистили все основные улицы города. Военнослужащие обнаружили на улицах Арыси около 500 фрагментов снарядов. В дальнейшем планируется проверить дворы домов, отметил замминистра.

Председатель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Владимир Беккер добавил, что информация о пропавших без вести, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня аким (глава) Туркестанской области Казахстана Умирзак Шукеев заявил, что жителям Арыси позволят возвращаться в свои дома до 30 июня 2019 года. В настоящее время въезд в город запрещен из-за требований безопасности.

Читайте также: В Казахстане назвали сроки возвращения жителей Арыси