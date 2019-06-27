Оттава, 27 июня, 2019, 05:17 — ИА Регнум. Компания Twitter запретит публикацию политической рекламы в своей соцсети в Канаде до начала предвыборной кампании к парламентским выборам в стране, заявила представитель социальной сети в Канаде Мишель Остин телеканалу CBC.

Tony Webster Канадский флаг

«Twitter не позволит публиковать рекламу политических партий или кандидатов с 30 июня», — заявила она.

Однако Остин подчеркнула, что с началом предвыборной кампании в соцсети можно будет снова размещать политическую рекламу. Отметим, что парламентские выборы в Канаде намечены на 21 октября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая руководители компаний Microsoft и Facebook договорились об обеспечении информационной безопасности в ходе предстоящих выборов в парламент Канады. Компании собираются бороться с фальшивыми учетными записями и ботами, которые могут вести пропаганду и повлиять на ход выборов.