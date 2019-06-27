Вашингтон, 27 июня, 2019, 04:53 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп скептически отозвался о перспективах военного союза с Японией. Свою позицию лидер США заявил в интервью телеканалу Fox News.

U.S. Air Force Американские солдаты с японским флагом

«Хорошо, дайте я выступлю с важным заявлением. Почти все страны в мире пользуются преимуществами США. Даже вот с Японией у нас есть договор. Если на Японию нападут — мы начнем Третью мировую войну. Мы начнем воевать и защищать их, не жалея своих жизней и своих богатств. Будем бороться любой ценой, да? Но если на нас нападут — Япония не обязана нам помогать. Они разве что могут посмотреть нападение по своим телевизорам Sony», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о возможном выходе США из Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, который был подписан еще в 1960 году. По словам источников агентства Bloomberg, Трамп считает договор несправедливым для Соединенных Штатов.