Вашингтон, 27 июня, 2019, 04:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не планируется встречаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своей поездки на саммит G20 в Японию. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

«Я встречусь со многими людьми. Не с ним», — сказал президент США. Вместе с тем Трамп отметил, что для контакта между ним и северокорейским лидером сохраняются «различные возможности».

Напомним, 26 июня президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что официальные лица США и КНДР ведут переговоры относительно возможности проведения третьего саммита лидеров двух стран.

Предыдущая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, состоявшаяся в феврале 2019 года во Вьетнаме, завершилась безрезультатно.