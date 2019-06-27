Вашингтон, 27 июня, 2019, 03:29 — ИА Регнум. США могут достигнуть торговой сделки с Китаем и снизить пошлины на китайские товары после переговоров американского президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Такой вариант вполне возможен… Нам необходимо достигнуть хорошей сделки. Это возможно, что нам удастся достигнуть соглашения, однако я и так доволен тем, что есть сейчас», — заявил он.

В своем интервью Трамп снова заявил, что якобы Китай желает торговой сделки больше, чем Соединенные Штаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источник в Белом доме сообщал, что Трамп согласен на любой результат переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, Трампа устраивает и отсутствие торговой сделки между странами.