Каракас, 27 июня, 2019, 02:21 — ИА Регнум. Властям Венесуэлы удалось предотвратить попытку государственного переворота и убийство законно избранного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, заявил венесуэльский министр связи и информации Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Венесуэлы

По его словам, заговорщики планировали попытку госпереворота на 23−24 июня. Они собирались захватить склады с оружием и военный аэропорт в венесуэльской столице Каракасе, а затем освободить бывшего министра обороны Рауля Бадуэля, отбывающего с 2009 года тюремный срок за коррупцию, и назначить его президентом Венесуэлы. План также предполагал убийство законного главы Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

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Родригес подчеркнул, что в распоряжении правоохранительных органов имеются 56 часов видеозаписей, доказывающих вину заговорщиков. На видео зафиксированы факты передачи оружия и денег. Он добавил, что заговорщики получали помощь от властей Чили, Колумбии и Соединенных Штатов.