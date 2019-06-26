Москва, 27 июня, 2019, 02:11 — ИА Регнум. Лидер группы «Високосный год» Илья Калинников ушёл из жизни в возрасте 46 лет. Об этом 27 июня сообщил администратор коллектива Алексей Кан на своей странице в Facebook.

Траурные свечи

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

По его словам, музыкант умер в одной из московских больниц. Причиной его смерти стала остановка сердца.

Группа «Високосный год» была создана в конце 80-х годов в подмосковном Фрязино. В 2002 году вышел единственный альбом коллектива «Который возвращается». В том же году группа выступила на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой. Песня «Тихий огонёк» стала заглавной песней популярного телесериала «Дальнобойщики». В 2002 году Илье Калинникову была вручена «Золотая звезда Авторадио».

В последние годы Калинников практически прекратил публичную активность. В 2014 году «Високосный год» в первый и последний раз выступали на фестивале «Нашествие».