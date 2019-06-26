Киев, 27 июня, 2019, 01:12 — ИА Регнум. Киев отвергает предложенные Москвой условия по освобождению украинских моряков, задержанных в результате провокации в Керченском проливе осенью 2018 года. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Faceboook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«В этой ноте россияне пытаются заставить нас признать судебное преследование, которое ведётся против наших моряков, а опосредованно — и оккупацию Крыма, и даже требуют действовать согласно уголовно-процессуальному законодательству РФ. Так не будет», — заявил Климкин.

Он добавил, что Россия «должна немедленно и безусловно выполнить решение международного трибунала об освобождении 24 украинских моряков и трёх кораблей».

По мнению главы МИД Украины, имеющиеся международно-правовые документы, сторонами которых являются оба государства, «дают россиянам полную возможность решить все свои внутренние процедурные аспекты их освобождения».

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня МИД России направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины, в которых указал, в частности, что процедуры урегулирования споров, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву, неприменимы к инциденту в Керченском проливе.

Ранее Международный трибунал по морскому праву встал на сторону Украины, потребовав от России освободить украинские военные корабли и членов их экипажей.