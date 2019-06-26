София, 27 июня, 2019, 01:14 — ИА Регнум. Авиалайнер Boeing 737 изральской авиакомпании Israil Airlines, следовавший рейсом София — Тель-Авив, совершил вынужденную посадку в столице Болгарии, передает телеканал «Нова телевизия».

Mathijs Huis Израильский самолёт Boeing 737

Сообщается, что самолет вернулся в аэропорт вылета спустя 41 минуту после начала полета. По предварительным данным, в двигатель самолета попала птица, после чего пилот воздушного судна принял решение экстренно вернуться в аэропорт. Посадка прошла штатно, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля самолет Superjet 100−95B авиакомпании «Аэрофлот» экстренно сел в столице Латвии Риге. Решение вернуться в аэропорт вылета командир воздушного судна принял после того, как авиалайнер в полете столкнулся с птицей.