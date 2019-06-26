Киев, 27 июня, 2019, 00:58 — ИА Регнум. Российские наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не будут допущены на предстоящие выборы в Верховную раду Украины. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Commander, U.S. Naval Forces Иванна Климпуш-Цинцадзе во время посещения военных учений Sea Breeze — 2016

«Я подозреваю, что сейчас могут быть попытки направить к нам от ПАСЕ наблюдателей с российскими паспортами. Я хочу сразу чётко заявить, что мы этого не примем», — заявила она в эфире «5 канала».

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила в полном объёме полномочия делегации Российской Федерации. Ранее в этот же день глава МИД Украины Павел Климкин предложил отозвать приглашение наблюдателям от ПАСЕ к участию в парламентских выборах в случае, если ассамблея подтвердит полномочия российской делегации.