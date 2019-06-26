Вашингтон, 27 июня, 2019, 01:02 — ИА Регнум. У Соединенных Штатов есть неограниченное время на заключение сделки с Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления на конференции, сообщает пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние. Трамп. Иран

«Если сделка не состоится, меня это тоже устроит. У меня неограниченное время», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что США не намерены подписывать соглашение с Ираном в то время, когда в Исламской Республике сильны антиамериканские настроения.

«Помните, когда они подписали ту сделку? Они все кричали «Смерть США! Смерть Соединенным Штатам!». Они это кричали, когда мы подписывали с ними сделку. А кто будет подписывать сделку, когда они кричат «Смерть США!»?» — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал угрозы американского лидера Дональда Трампа о применении против Ирана «огромной и подавляющей силы». По словам Зарифа, США не смогут сокрушить Иран без использования запрещенного оружия.