Грозный, 27 июня, 2019, 00:50 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров пожелал успехов в работе назначенному 26 июня врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматову. Соответствующее сообщение он разместил в своём Telegram-канале.

Government.ru Рамзан Кадыров

«Я желаю Махмуд-Али Макшариповичу успехов в решении задач дальнейшего социально-экономического развития Ингушетии, достижения стабильности и единства общества», — написал Кадыров.

Глава Чечни также выразил уверенность, что покинувший пост главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров«будет и далее трудиться во благо России и родной Ингушетии».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин принял досрочную отставку Юнус-Бека Евкурова. Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии был назначен Махмуд-Али Калиматов.