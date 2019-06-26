Москва, 27 июня, 2019, 00:22 — ИА Регнум. МИД России 26 июня направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве по инциденту с украинскими военными кораблями в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

NASA Азовское море

«В направленных нотах, в частности, обращено внимание на то, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается», — говорится в сообщении.

Также, как отмечается, МИД указал на имеющиеся в рамках российского уголовно-процессуального законодательства «возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения».

Кроме этого, в нотах подтверждена позиция России, согласно которой процедуры урегулирования споров, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву, неприменимы к инциденту в Керченском проливе.

«Трибунал, среди прочего, зафиксировал, что он не предопределяет решение вопроса о юрисдикции в рамках дальнейшего разбирательства, и российская сторона намерена продолжить оспаривать её наличие», — отмечают в МИД.

Напомним, 25 мая Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге встал на сторону Украины, потребовав от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных за несанкционированное вторжение в российские воды в Керченском проливе. При этом требования о прекращении уголовного дела трибуналом выдвинуто не было.

В Москве после этого указали, что в случае с Керченским проливом не применима Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года, и подчеркнули, что российская сторона продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в данной ситуации.