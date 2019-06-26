Армения, 26 июня, 2019, 23:47 — ИА Регнум. 19−21 июня в Баку прошла 53-я пленарная сессия Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Несмотря на то, что в повестке был ключевой вопрос — избрание нового генерального секретаря ПАЧЭС, на который претендовал представитель Азербайджана, армянская делегация на этот раз не приняла участия в сессии, в то время как в предыдущие годы не отказывалась отправляться в Баку.

pabsec.org Заседание ПАЧЭС в Баку

Как пишет армянская пресса, причиной был Генрих Мхитарян, так как МИД Армении посоветовал парламентской делегации не ехать в Баку, чтобы невольно не опровергать все те заявления, которые прозвучали в связи с отказом Мхитаряна ехать в Баку, и не доказывать, что в Азербайджане вовсе не ведется армянофобская политика.

В мае, как известно, из-за гарантий безопасности игрок «Арсенала» Генрих Мхитарян не принял участия в финальном матче Лиги Европы в Баку. Клуб принял это решение для обеспечения безопасности армянского спортсмена, учитывая вероятность агрессивного отношения к Мхитаряну в столице Азербайджана.

Единственный оппозиционный представитель в составе армянской делегации в ПАЧЭС Ваге Энфиаджян не опроверг, что главной причиной неучастия стало известное развитие событий, связанных с Мхитаряном.

Ваге Энфиаджян «Да, мы провели внутреннее обсуждение и обсудили с экспертами, и основанием для неучастия послужили известные развития, связанные с гарантиями безопасности и Мхитаряном. Кроме того, нарушен внутренний регламент, в Азербайджане не должно было состояться это заседание, выборы нового генерального секретаря должны были быть не летом, а осенью».

По словам Энфиаджяна, поскольку это самая проблемная комиссия, в которой ключевую роль играет Турция, и в этом плане невозможно было оказать влияние на выбор генсека, поэтому армянская делегация предпочла не участвовать.

В итоге Ассамблея избрала нынешнего секретаря ПАЧЭС Асафа Гаджиева на следующий пятилетний срок начиная с 30 декабря 2019 года.