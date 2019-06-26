Майкоп, 26 июня, 2019, 23:29 — ИА Регнум. Реализация дорожных проектов в рамках нацпроекта даст мультипликативный эффект, об этом заявил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов по итогам заседания Госсовета РФ, которое 26 июня провел президент РФ Владимир Путин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи принял участие в Госсовете

Мурат Кумпилов, отметил, что в Адыгее установлен контроль за эффективностью реализации дорожных проектов и освоения бюджетных средств.

«В Адыгее развитию транспортной инфраструктуры уделяется серьезное внимание. Ежегодно увеличивается объем средств Дорожного фонда, выделяемых на реконструкцию и капремонт дорог. При поддержке федерального центра в республике реализуются проекты по строительству крупных дорожных объектов, которые являются частью магистральной транспортной сети юга России, в том числе в Крымском направлении. Благодаря национальному проекту, у республики появляются новые возможности по созданию качественной транспортной инфраструктуры. Уже в этом году растет объем работ, увеличивается финансирование. Своевременное и эффективное освоение средств находится на моем личном контроле», — отметил Мурат Кумпилов.

До 2024 года в Адыгее на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют направить более 3,3 млрд рублей, в текущем, 2019 году — 463,4 млн рублей.

Для реализации нацпроекта в Адыгее утвержден региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги Республики Адыгея», который состоит из двух направлений «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». В рамках регионального проекта запланирован большой объем работ по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе — ремонту автодорог Майкопа, поселка Яблоновского, других трасс республиканского и местного значения. Результатом должно стать увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, снижение загруженности трасс, уменьшение числа мест концентрации ДТП.

Глава Адыгеи уверен, что достижение целевых показателей обсуждаемого нацпроекта даст мультипликативный эффект: развитие дорожной сети повлияет на безопасность дорожного движения, улучшение экологии, снижение аварийности, затрат на ремонт дорожного полотна, развитие сопутствующих отраслей экономики, появление новых рабочих мест. Инфраструктура, придорожный сервис и комфортное транспортное сообщение играют существенную роль в развитии туризма, привлечении инвесторов, помогают выстраивать удобную логистику для развития бизнеса, что в итоге отразится на росте экономики и качестве жизни самих жителей республики.