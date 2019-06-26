Тегеран, 26 июня, 2019, 23:24 — ИА Регнум. Если США не используют запрещённое оружие, то они не найдут возможностей уничтожить Иран, заявил 26 июня в интервью телеканалу CNN глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа применить к Ирану «огромную и подавляющую силу».

Иван Шилов ИА REGNUM Мохаммад Джавад Зариф

По мнению Мохаммада Джавада Зарифа, это заявление Трампа свидетельствует о намерениях США, противоречащих Уставу ООН, в котором угроза применения силы объявлена незаконной. Кроме того, глава МИД Ирана считает, что у США нет возможности уничтожить Иран без применения «запрещённого оружия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Трамп пригрозил Ирану ответить на любое нападение «с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение». Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.