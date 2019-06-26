Вашингтон, 26 июня, 2019, 23:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что он ожидает «очень хороший разговор» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в японской Осаке. Об этом Трамп заявил журналистам сегодня, 26 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«У нас будет очень хороший разговор с ним», — сказал Трамп о предстоящем диалоге с российским лидером на саммите G20.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что переговоры Путина и Трампа запланированы на 28 июня, после того как состоится первое заседание саммита G20 в Осаке.

Среди тем, которые лидеры России и США намерены обсуждать, ситуация в Сирии и на Украине.