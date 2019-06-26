Нью-Йорк, США, 26 июня, 2019, 23:15 — ИА Регнум. Основные индексы Уолл-стрит находятся в «зеленой зоне», однако не растут с начала торгов, 26 июня передает агентство Reuters.

Карикатура на больную Уолл-стрит во время банковской паники 1907 года

Индекс Dow Jones вырос на 53,11 пункта (0,20%), до 26 601,33 пункта, индекс S&P 500 вырос на 2,89 пункта (0,10%), до 2 920,27 пункта, индекс Nasdaq вырос на 36,20 пункта (0,46%), до 7 920,92 пункта.

Настроение рынка не подняли даже новые заявления президента США Дональда Трампа о возможном заключении сделки с Китаем на саммите «большой двадцатки» — все ждут самого саммита и конкретных решений.

Читайте также: Фондовый рынок США открылся с небольшим ростом