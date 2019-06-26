Рамалла , 26 июня, 2019, 22:59 — ИА Регнум. «Амбициозный американский план по перезапуску палестинской экономики, выступающий в качестве первого ингредиента так называемого «соглашения века» с Израилем, наткнулся на препятствия в Бахрейне — среди обещаний на миллионы долларов и серьезных сомнений в их выполнимости, — пишет испанское издание El Mundo. — Совещание «Мир для процветания» было отмечено присутствием хозяина (эмира Хамада Аль Халифы), шафера (специального советника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера), представителей 39 стран (в основном среднего звена), предпринимателей — и отсутствием двух противоборствующих сторон. Манамская «свадьба» обещает благополучное будущее, но празднуется без молодоженов у алтаря».

Kremlin.ru Махмуд Аббас

Мир между израильтянами и палестинцами выглядит как утопия, контрастирующая с напряжением между США и Ираном, считает СМИ. Между тем палестинский президент Абу Мазен гневно порвал приглашение, отправленное ему Белым домом: палестинец бойкотирует Вашингтон с тех пор, как американское посольство было перенесено в Иерусалим, а экономическая помощь Палестинской национальной администрации прекратилась. Мазен расценил обещанную «манну небесную» как «попытку подкупа с целью покончить с правами палестинского народа».

Тот факт, что политическая часть мирной инициативы — намеченная на период после выборов в Израиле 17 сентября — не будет включать в себя решение проблемы сосуществования двух государств, привел к тому, что «соглашение века» превратилось в «пощечину века». Палестинская национальная администрация объявила всеобщую протестную забастовку, в то время как различные палестинские группировки проводят манифестации, направленные против саммита, «произраильского» Трампа и арабского присутствия на конференции в Манаме (речь идет о представителях Саудовской Аравии, Египта, Иордании, Марокко и ОАЭ).

После отказа палестинцев США решили не приглашать на саммит израильских руководителей. Пребывающий в полной гармонии с администрацией Трампа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал ее экономические предложения в надежде на политический рецепт, уточняет El Mundo.

«Все, кто находится в этом зале, хотели бы увидеть завершение конфликта между израильтянами и палестинцами. Международное сообщество искренне желает помочь палестинскому народу. Детальный план нацелен на лучшее будущее для палестинцев», — заявил Джаред Кушнер в своей вступительной речи при поддержке американского министра финансов Стивена Мнучина и ключевых фигур мировой экономики, таких как глава МВФ Кристин Лагард.

«Экономический прогресс для палестинского народа невозможен без надежного и справедливого политического решения, которое гарантирует безопасность Израиля и учтет достоинство палестинцев», — добавил советник Трампа. К жителям Сектора Газа и западного берега реки Иордан он обратился, минуя их лидеров, следующим образом: «Мое прямое послание палестинскому народу таково: что бы вам ни говорили те, кто подвел вас в прошлом, президент Трамп и США вас не бросали. Это совещание — для вас».