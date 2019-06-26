Мадрид, 26 июня, 2019, 22:53 — ИА Регнум. «Россия добилась небольшой победы в Совете Европы. Его парламентская ассамблея в ночь с понедельника на вторник одобрила возвращение Москве права голоса, отнятого в 2014 году из-за аннексии украинского полуострова Крым, — пишет испанское издание El Pais. — Однако это решение, принятое под давлением Франции с Германией и опротестованное большинством стран бывшего СССР, привело Киев в ярость: Крым по-прежнему аннексирован, а конфликт с восточными сепаратистами, поддерживаемыми Кремлем, который унес 13 тысяч жизней, все еще длится. В знак протеста украинская делегация покинула ассамблею».

Elwood j blues Совет Европы

Киев считает возвращение права голоса (за которое высказались 118 человек, в том числе все члены испанской делегации, в то время как 62 были против, а 10 воздержались) «односторонней уступкой российским требованиям». Спикер украинской делегации Владимир Арьев назвал случившееся «очень плохим сигналом». «Делай все что хочешь, аннексируй территорию другой страны, убивай там людей и все равно всего достигнешь», — высказался он, покинув зал заседаний ассамблеи в Страсбурге.

Этот уход угрожает стать окончательным. Новый президент Украины Владимир Зеленский посетовал на поведение своих «европейских партнеров». Группа депутатов, большая часть которых из Восточной Европы (но есть среди них и представители Соединенного Королевства), попыталась во вторник аннулировать решение, а также предложила, чтобы Россию восстановили не во всех правах в случае возвращения.

Москва, с тех пор как у нее отняли голос в Совете Европы, — одна из первых западных санкций, за которыми последовали другие, прежде всего экономические, до сих пор остающиеся в силе — много раз угрожала полностью покинуть институт, призванный защищать фундаментальные свободы на континенте, отмечает El Pais. В эту среду, 26 июня, Кремль решает, состоится ли возвращение, и все указывает на то, что да (российская делегация отправилась в Страсбург). Однако Россия примет положительное решение только в том случае, если ей гарантируют равные условия, пояснил вице-председатель Государственной Думы Петр Толстой.

Вопрос о возвращении России вызвал новое напряжение в Совете Европы, уже столкнувшемся с проблемами с финансированием и осуществлением своей деятельности, с разделением на «восток и запад» 47 входящих в него государств и все более сильным напором национализма. Сторонники восстановления Москвы в правах (такие, как немецкий министр иностранных дел Хайко Маас) утверждают, что это способ «защитить» 144 миллиона россиян, закрыв их «зонтиками» Совета и Европейского суда по правам человека. Того же мнения придерживается и Франция. Уход Москвы создал бы новую «разграничительную линию» на континенте, сказал генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. В мае многие министры иностранных дел уже высказались в пользу соглашения о возвращении, разработанного Германией и Францией.

Между тем противники возвращения Москве права голоса подчеркивают, что поступить так — означает «скомпрометировать идеалы защиты прав человека и борьбы с произволом государственной власти, ради которых Совет был основан в 1949 году».