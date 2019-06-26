Сибай, Башкирия, 26 июня, 2019, 22:50 — ИА Регнум. Врио главы Башкирии Радий Хабиров, который неделю назад говорил, что полностью ликвидация очагов тления руды в Сибайском карьере закончится до осени, назвал новый срок завершения очередного этапа работ по мокрой консервации карьера. Теперь он утверждает, что полностью проблема будет решена 27 июля.

Kremlin.ru Радий Хабиров

«Ожидаем, что 27 июля по утвержденному Ростехнадзором плану завершится подтопление карьера до точки, которая позволит говорить о тотальном уничтожении любых очагов возгорания», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Поволжье».

Он заявил, что решение проблемы найдено, а основной очаг возгорания погасили 26 марта.

«Сейчас наблюдаем хвостовые очаги, но постоянно поднимаем уровень воды — вода попадает на оставшиеся очаги тления», — уточнил Хабиров, объясняя, видимо, почему датчики загрязнения воздуха регулярно фиксируют превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) соединений серы, к которым недавно добавился и хлороводород.

Руководитель республики говорит, что наблюдаются выбросы пара.

«Но те выбросы, которые мы время от времени наблюдаем, носят редкий характер», — заключил он.

Напомним, неделей ранее отчаявшиеся жители Сибая записали второе обращение к президенту РФ Владимиру Путину, рассчитывая, что реакция на него последует в ходе «прямой линии» 20 мая. Однако Хабиров взял инициативу на себя и прокомментировал ситуацию, заявив, что к осени «ничего не будет напоминать горожанам о неудобствах, которые им пришлось пережить». Он призвал жителей города «не вестись на провокации».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, карьер дымит 8 месяцев, уже было названо 7 сроков ликвидации крупного техногенного пожара.

Жители города стали жаловаться на затрудненное дыхание, ухудшение самочувствия, обострение аллергических реакций еще в ноябре. С 12 декабря в городе введен режим повышенной готовности. В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. Материалы проверки в полицию передала прокуратура, которая выявила нарушения законодательства по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).

26 марта должен был полностью завершиться процесс мокрой консервации карьера, и ожидалось, что задымление в городе и постоянный запах серы прекратятся. Работы проводил сибайский филиал Учалинского горно-обогатительного комбината (УГОК, входит в структуру УГМК — Уральской горно-металлургической компании, президентом которой является Искандар Махмудов, 16-й в рейтинге богатейших бизнесменов России — 2018 по версии Forbes).

Однако в ходе визита в Сибай члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека пришли к выводу, что работы в Сибайском карьере не привели к ликвидации очагов тления руды. По словам члена президиума Совета Сергея Цыпленкова, есть процесс окисления, тления, горения выше уровня затопления. Он отметил, что представители УГОК с этим выводом согласны. Позднее было принято решение продолжать подтопление карьера.

Превышение ПДК вредных веществ фиксируются практически ежедневно. К примеру, 25 июня в пять раз было превышено ПДК хлороводорода.

Ответственность за ситуацию в Сибае несут УГОК и сибайский филиал комбината, постановил Верховный суд Башкирии. Причем, согласно решению суда первой инстанции, решить проблемы в воздухом в Сибае предприятия должны были еще до 28 апреля.

Население Сибая составляет около 63 тыс. человек.